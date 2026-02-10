Roma-Cagliari 2-0 Pavoletti in conferenza stampa | Voglio essere d’esempio ai giovani visto che saranno i miei ultimi mesi qui

Dopo la partita vinta dalla Roma per 2-0 contro il Cagliari, Leonardo Pavoletti si è presentato in conferenza stampa. Il calciatore sardo ha detto di voler essere un esempio per i giovani e ha ammesso che questi saranno i suoi ultimi mesi con il club. La sua voce si è fatta sentire chiara e diretta, senza troppi giri di parole.

