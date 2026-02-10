Roma-Cagliari 2-0 Pavoletti in conferenza stampa | Voglio essere d’esempio ai giovani visto che saranno i miei ultimi mesi qui
Dopo la partita vinta dalla Roma per 2-0 contro il Cagliari, Leonardo Pavoletti si è presentato in conferenza stampa. Il calciatore sardo ha detto di voler essere un esempio per i giovani e ha ammesso che questi saranno i suoi ultimi mesi con il club. La sua voce si è fatta sentire chiara e diretta, senza troppi giri di parole.
Si è chiuso il match tra Roma e Cagliari. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato il calciatore del club sardo Pavoletti. Queste le sue parole: “Ci sono sconfitte e sconfitte. Oggi c’era una Roma forte, asfisiante che non ci ha permesso di essere lucide nelle poche giocate che potevamo fare. Nonostante ciò, siamo stati squadra nel difendere, siamo stati compatti, cattivi. Questa è stata una sconfitta che mi fa pensare bene per il futuro”. Ha poi continuato: “Io sto molto bene adesso. Sono partito senza ritiro, ma adesso arrivo bene alla partita e in questo momento d’emergenza spero di poter essere un’arma in più per il Cagliari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
