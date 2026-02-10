Roma-Cagliari 2-0 Gasperini in conferenza stampa | Zaragoza crea scompiglio ci mancava uno così

Dopo la vittoria della Roma contro il Cagliari, Gasperini ha commentato in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso ha detto che Zaragoza ha portato scompiglio e che serviva qualcuno così. La partita si è conclusa 2-0, lasciando la Roma in corsa e il Cagliari con qualche rimpianto.

Terminato il match tra Roma e Cagliari. A parlarne, durante la conferenza stampa post partita, è stato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “Nei numeri non ho mai avuto una difesa così forte e sicuramente questa è la forza di questa squadra. Proprio per questo se diventiamo anche prolifici alziamo il livello della nostra squadra. C’è chi dice che si vince prendendo pochi gol, ma vincono anche le squadre che segnano tanto. Abbiamo una buona media, ma ancora non siamo così tanto prolifici. Zaragoza? Ha le caratteristiche giuste per noi, non abbiamo uno come lui in squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Cagliari 2-0, Gasperini in conferenza stampa: “Zaragoza crea scompiglio, ci mancava uno così” Approfondimenti su Roma Cagliari Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Roma Cagliari: «Ritorno di Totti? Lo faccio giocare subito…Su Zaragoza posso dirvi questa cosa» Domani sera la Roma affronterà il Cagliari in una sfida importante. Conferenza stampa Gasperini post Cagliari Roma: «Questo è un momento del campionato in cui…» La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Roma-Cagliari 2-0, la gallery; Roma-Cagliari 2-0: Malen cucchiaio e show all'Olimpico, esordio per Zaragoza; Malen sì che è un centravanti...gran doppietta al Cagliari, la Roma aggancia la Juve al 4° posto; Malen show, la Roma aggancia la Juventus: 2-0 al Cagliari. Roma Cagliari 2-0. I giallorossi raggiungono la Juve e la Champions è più vicinaContro il Cagliari la Roma conquista tre punti facili che permettono ai giallorossi di riagganciare la Juventus al quarto posto. A mettere la firma sulla vittoria Donyell Malen che segna la sua prima ... rainews.it Roma-Cagliari 2-0, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Malen, gli highlightsRoma-Cagliari di Serie A 2-0: il risultato finale, doppietta di Malen. Gli highlights, la cronaca e il tabellino ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante (84? El ... fanpage.it Doppietta di Malen, la Roma batte 2-0 il Cagliari e torna al quarto posto: raggiunta la Juventus facebook Le pagelle di Roma-Cagliari 2-0 @AleCarducci #ASRoma #RomaCagliari x.com

