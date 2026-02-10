La Roma Blues Band festeggia oltre 40 anni di musica. Fondata nel 1980 da Piero Fortezza, il gruppo ha attraversato vari cambiamenti, ma ha sempre mantenuto il suo stile originale. Oggi, continua a proporre blues autentico, portando avanti una tradizione che dura da decenni.

La nasce nel 1980 grazie all’iniziativa del batterista Piero Fortezza. Nel corso degli anni ha subito tante trasformazioni, ma ha sempre mantenuto un grande rigore stilistico. Attivissimi nel circuito Blues italiano negli anni ’80, è stata la prima band ad esibirsi – il 30 marzo 1984 – sul palco del Big Mama.Dal Blues rurale a quello elettrico, dai canti di liberazione alle chitarre distorte, la RBB propone un repertorio che dire classico è poco: B.B.King, Muddy Waters, Willie Dixon, Howlin Wolf, Robert Johnson, Little Walter, Big Bill Broonzy sono solo alcuni degli autori interpretati durante lo show.🔗 Leggi su Romatoday.it

