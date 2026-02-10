roki cellini domani ospite a piunto radio

Questa settimana a Punto Radio Riki Cellini sarà il protagonista. L’artista si presenterà per parlare del suo nuovo singolo, una rivisitazione di “Azzurro”, il classico di Celentano, ora rivisitato in chiave moderna. L’intervista si svolgerà domani, in un’occasione per ascoltare le sue parole e scoprire cosa ha cambiato nel brano e nella sua carriera.

PIsa, 10 febraio 2026 - E' Riki Cellini l'ospite di questa settimana a Punto Radio. L'occasione è quella di presentare il nuovo singolo "Azzurro", celebre successo di Celentano, rivisitato e in una versione 2026. L'appuntamento è per domani alle 14 su Punto Radio, e diretta Facebook, con Luca Doni e Alex Galli nel programa "Cartoline digitali". Il cantautore sula scena musicale torna con una intensa e personale reinterpretazione di uno dei brani più iconici della musica italiana: 'Azzurro', in streaming e digital download già disponibile su tutte le piattaforme ufficiali. Non è un caso che Cellini abbia scelto proprio 'Azzurro': il brano, reso immortale da Adriano Celentano e scritto dal genio Paolo Conte uscì nel 1968, non solo un dettaglio storico ma anche anno di nascita dello stesso Cellini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

