Rogoredo | Sparatoria indagine per omicidio colposo La Procura valuta l’uso legittimo delle armi e coinvolge l’Uopi

La Procura di Milano ha cambiato rotta e ora indaga per omicidio colposo sui quattro poliziotti coinvolti nella sparatoria di piazza Mistral, avvenuta il 1 febbraio a Rogoredo. Le autorità stanno valutando anche se l’uso delle armi sia stato legittimo o meno, coinvolgendo l’Uopi nelle verifiche.

La Procura di Milano ha modificato l'accusa nei confronti dei quattro poliziotti coinvolti nella sparatoria di Rogoredo, avvenuta lo scorso 1 febbraio in piazza Mistral. L'indagine ora ipotizza il reato di omicidio colposo, a seguito del decesso del 30enne di nazionalità cinese, Liu Wenham, ferito durante l'operazione. Il cambio di qualifica giuridica dell'accusa, da lesioni colpose a omicidio colposo, apre nuovi scenari investigativi e potrebbe influenzare le future dinamiche del caso. La vicenda, che ha tenuto banco per giorni, si è concentrata inizialmente sulla dinamica dell'aggressione e sulla reazione degli agenti.

