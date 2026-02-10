Rocío Morales nuova vita da single | Tanti corteggiatori ma non ho pratica col flirt

Rocío Morales ha aperto un nuovo capitolo della sua vita, lasciando il passato di coppia con Raoul Bova. Ospite a Domenica In, l’attrice spagnola ha ammesso di ricevere molti corteggiatori, ma confessa di non avere molta pratica con il flirt. Ha anche scherzato sul fatto che potrebbe restare zitella, senza escludere nulla. Per ora, si concentra sul presente e sulle nuove sfide personali.

Nell'ultima puntata di Domenica In, tra gli ospiti del pomeriggio di Rai 1 c'era anche Rocío Muñoz Morales. Nello studio di Mara Venier, l'attrice spagnola ha spaziato dalla carriera ai progetti futuri, fino a toccare il tasto dolente dell'amore. Dopo la separazione da Raoul Bova la scorsa estate, per Morales la vita è cambiata all'improvviso. Di punto in bianco si è ritrovata a dover gestire nuovamente corteggiamenti e approcci, dopo "tanti anni con lo stesso uomo". E a quanto pare, ci sarebbe già stato qualche "inciampo" lungo il percorso. "A 23 anni ho smesso di vedere altri uomini e ho conosciuto il padre delle mie bambine", ha spiegato Rocío Morales a Mara Venier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rocio Munoz Morales torna a sorridere e sembra pronta a lasciarsi alle spalle il passato con Raoul Bova.

