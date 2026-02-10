Rivive il nome di Tabarre Inaugurazione della piazza in ricordo del mitico fantino

Ricorre oggi un momento speciale a Siena, con l’inaugurazione di una piazza dedicata a Tabarre, il mitico fantino. La cerimonia ha riunito appassionati e cittadini, che hanno assistito alla scoperta di un luogo che celebra una leggenda del mondo delle corse. La giornata si è aperta con un’atmosfera di festa, tra ricordi e emozioni, per ricordare un nome che ancora oggi vive tra gli appassionati.

Ci sono imprese che corrono veloci sul tufo di Siena e storie che richiedono decenni di pazienza e dedizione per essere scritte sulla pietra. Quella di Francesco Ceppatelli, che il mondo del Palio ha tramandato con il soprannome leggendario di Tabarre, appartiene a entrambi i mondi. Sabato 21 febbraio, alle 16, la città di Volterra celebrerà finalmente il ritorno definitivo del suo figlio più vincente con l’inaugurazione della piazza a lui intitolata, situata tra via B.G. Viti e via degli Zacchi. Nato nel 1859 e rimasto sempre profondamente legato alla sua terra d’origine, Ceppatelli è stato un gigante silenzioso dell’ippica toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rivive il nome di Tabarre. Inaugurazione della piazza in ricordo del mitico fantino Approfondimenti su Tabarre Piazza Inaugurazione della mostra fotografica ASCARELLI UN NOME E UNA STORIA LUNGA 150 ANNI Sabato 7 febbraio si è aperta la mostra fotografica dedicata a Giorgio Ascarelli, un nome che ha segnato la storia del Napoli. Il nome di Marcone rivive in un impianto sportivo: in via Achille Grandi nasce 'Io gioco legale' In un gesto simbolico e significativo, l'impianto sportivo di via Achille Grandi a Foggia prende il nome di Francesco Marcone, simbolo di legalità e impegno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Tabarre Piazza Argomenti discussi: A Palazzo Vecchio rivive l’Elettrice che salvò il patrimonio di Firenze; Quando la musica aveva una casa: il CAM rivive al Rolly; Da Varese al Gianicolo: la memoria del Risorgimento rivive nel cuore di Roma; Cafè Chantant: l'arte del varietà rivive tra storie, profumi e burlesque teatrale. Rivive il nome di Tabarre. Inaugurazione della piazza in ricordo del mitico fantinoSabato 21 febbraio Volterra intitolerà lo spazio alla leggenda del palio di Siena. Nato nel 1859 sul colle etrusco, per 11 volte riuscì a conquistare il cencio. . lanazione.it A PISA RIVIVE IL CANNOLO DI PIANA: PARLA LO CHEF SICILIANO GIOVANNI COSTANZINOSi soprattutto a Pisa, in Italia e nel mondo, il cannolo deve continuare a esistere con i suoi segreti, che stanno tutti nella famosa cialda, o scorcia che, in questo caso, abbiamo preparato come ... opinione.it Giovanni Greco. . Oggi, le campane della nostra chiesa per ricordare e rivivere il vostro giorno più bello, ho camminato lungo la strada che portava da casa della nonna Francesca alla casa della mamma della sposa di nome Addolorata e, continuando, fino all facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.