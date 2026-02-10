Riversa a terra al freddo guardia giurata salva un' 80enne

Una guardia giurata ha salvato un’80enne riverso a terra al freddo durante la notte tra il 9 e il 10 febbraio alla Farnesiana. La pattuglia di Sicuritalia ha trovato l’anziana in difficoltà e si è subito attivata per soccorrerla, evitandole conseguenze più gravi. L’intervento rapido ha fatto la differenza, confermando l’importanza della presenza di queste squadre di sicurezza sul territorio.

Provvidenziale intervento di una pattuglia di Sicuritalia nella notte tra il 9 e il 10 febbraio alla Farnesiana. La guardia giurata verso le 4.30 in via Parma ha notato un'80enne riversa a terra in stato confusionale. L'ha soccorsa e tranquillizzata, poi ha avvertito il 118 che ha inviato sul.

