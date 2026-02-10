Ritorno Chiesa alla Juve | cifra ‘folle’ per il Liverpool

La Juventus pensa seriamente a riportare Federico Chiesa in rosa. Il giocatore, che ha già vestito la maglia bianconera dal 2020 al 2024, ha lasciato un buon ricordo con 32 gol e 24 assist in quattro stagioni. Ora il club valuta se fare un nuovo tentativo, anche se il costo richiesto dal Liverpool ha fatto discutere. Chiesa potrebbe tornare a Torino, ma tutto dipende dalle trattative e dalle offerte sul tavolo.

Il figlio d’arte ha già indossato la maglia bianconera dal 2020 al 2024: in quattro anni ha realizzato 32 gol e fornito 24 assist Chiesa e il possibile ritorno alla Juve, un ritorno ‘accarezzato’ nello scorso calciomercato di gennaio. Non è un mistero che Spalletti, notoriamente suo estimatore, lo volesse come vice di Kenan Yildiz, poi però non se ne fece più nulla a causa delle richieste del Liverpool. I ‘Reds’ erano disposti a cederlo, ma chiedevano il titolo definitivo o l’inserimento di un obbligo di riscatto. Così Comolli e soci hanno mollato la presa, chiudendo a fine mercato per Boga. L’esterno ex Sassuolo e Atalanta è sbarcato a Torino in prestito con opzione a 5 milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La possibile riacquisizione di Federico Chiesa da parte della Juventus rappresenta una delle questioni più interessanti del mercato di gennaio.

Il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è al centro delle discussioni tra i dirigenti bianconeri.

