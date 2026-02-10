Ristori dopo il ciclone Harry cambia l’avviso regionale | domande semplificate e contributi cumulabili

La Regione ha aggiornato le regole per i ristori alle attività colpite dal ciclone Harry. Ora le pratiche sono più semplici e si possono cumulare più contributi. La novità mira a facilitare le richieste e accelerare le risposte, dopo le numerose segnalazioni di ritardi e complicazioni nelle procedure.

La Regione interviene sull'avviso per i ristori destinati alle attività economiche danneggiate dal ciclone Harry, introducendo procedure più snelle e chiarimenti sulla cumulabilità dei contributi. Le modifiche sono state disposte dal dipartimento regionale delle Attività produttive, su.

