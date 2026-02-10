Risate di gioia | quando il teatro racconta se stesso con Elena Bucci e Marco Sgrosso

Venerdì 13 febbraio, il Teatro Due Mondi ha portato in scena “Risate di gioia”, uno spettacolo che mette in scena il teatro stesso. Elena Bucci e Marco Sgrosso hanno portato sul palco momenti di allegria e riflessione, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra risate e ricordi. La rappresentazione fa parte della stagione “Un teatro di pace” e ha attirato molti spettatori. La sala era piena, e l’atmosfera era di grande entusiasmo. Gli attori hanno saputo catturare l’attenzione di tutti con semplicità e spontane

Venerdì 13 febbraio, nell'ambito della Stagione Un teatro di pace a cura del Teatro Due Mondi, va in scena "Risate di gioia. Storie di gente di teatro", uno spettacolo che è insieme narrazione, memoria e festa dell'arte scenica. Sul palco, Elena Bucci e Marco Sgrosso, della Compagnia Le belle.

