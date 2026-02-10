Risate d’autore L’ora dei comici al Lyrick

Questa sera il Teatro Lyrick si riempie di risate con due nuovi spettacoli. La stagione “Non c’è 2 senza… 5”, organizzata dall’associazione Zona Franca di Paolo Cardinali, porta in scena comici di successo e momenti divertenti. La sala si anima già dall’inizio, mentre il pubblico aspetta di scoprire cosa hanno preparato gli artisti.

Risate d’autore al Teatro Lyrick con i due nuovi spettacoli in cartellone per la stagione “Non c’è 2 senza. 5” organizzata dall’associazione Zona Franca di Paolo Cardinali. Si comincia giovedì alle 21.15 con “ Fuori di tela ”, spettacolo scritto e interpretato da Filippo Caccamo (foto sopra), che torna in scena con un progetto originale, inedito e irresistibilmente comico. “Fuori di tela“ è un mosaico colorato e imprevedibile, dove ogni tassello, una canzone, una battuta, un ricordo, una risata, contribuisce a creare un’esperienza teatrale fuori dagli schemi. "È una confessione spudorata travestita da commedia, o forse il contrario" dice Caccamo che costruisce un vero e proprio universo scenico dove, partendo dall’arte, "si riflette senza accorgersene, e si viene trascinati da un ritmo serrato fatto di gag fulminanti, dialoghi esilaranti, situazioni surreali, musiche originali, personaggi e scenografie sorprendenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

