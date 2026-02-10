Ripartono i corsi di formazione Asc Calabria | come iscriversi

Ripartono i corsi di formazione in Calabria organizzati dall’Asc. I tecnici e gli operatori del settore sportivo possono già iscriversi, puntando a migliorare le proprie competenze. L’ente rinnova l’impegno di offrire corsi utili per qualificare le figure che lavorano nelle associazioni sportive e nel terzo settore.

Ripartono i corsi di formazione Asc Calabria sempre attenta alla formazione e professionalizzazione dei tecnici che operano nel mondo dello sport, con l’obiettivo di qualificare e specializzare tutte le figure facenti parte le associazioni sportive e del terzo settore.È di imminente scadenza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Questa mattina a Reggio Calabria, nella sede del Comitato Regionale ASC, si è tenuta una cerimonia importante.

