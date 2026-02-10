Ripartono i corsi di formazione Asc Calabria | come iscriversi

Ripartono i corsi di formazione in Calabria, pensati per i tecnici sportivi e del terzo settore. Le iscrizioni sono aperte e l’obiettivo è aiutare i professionisti a migliorare le loro competenze. L’Associazione Asc Calabria punta a qualificare chi opera nel mondo dello sport e del sociale, offrendo nuove opportunità di formazione e specializzazione.

Al via il corso di formazione di allenatore di calcio e il corso istruttore sala pesi e personal trainer. Le date di scadenza Blsd (basic life support - early defibrillation) è un corso teorico e pratico che racchiude le tecniche e gli interventi necessari per affrontare efficacemente una situazione di emergenza (es. arresto cardiaco, reazione allergica, infortunio), il cui obiettivo è divulgare la cultura del soccorso con l’insegnamento efficaci manovre oltre che l’utilizzo del defibrillatore; cognizioni che possono fare la differenza tra una morte certa è una speranza di vita. Analogamente, è possibile iscriversi al corso istruttore sala pesi e personal trainer, che inizierà il weekend del 28 e 29 marzo (iscrizioni entro il 21 marzo 2026) per formare professionisti preparati e consapevoli.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

