Riparazione valvola mitrale Lum ‘su Ejcts la tecnica Track’

Su Ejcts è stata pubblicata una nuova tecnica per riparare la valvola mitrale. La metodologia, chiamata Track, aiuta i chirurghi a intervenire più facilmente su casi di prolasso o flail del lembo anteriore. È stata sviluppata dal professor Giuseppe Nasso dell’università italiana, e rappresenta un passo avanti nelle operazioni di chirurgia cardiaca.

(Adnkronos) – E' stata pubblicata sullo 'European Journal of Cardio-Thoracic Surgery' (Ejcts) una nuova metodologia standardizzata per la riparazione della valvola mitrale in caso di prolasso o flail del lembo anteriore: la tecnica Track (Temporary annular-guided chordal sizing technique) messa a punto da Giuseppe Nasso, professore associato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'università Lum Giuseppe Degennaro e direttore della Divisione universitaria di Cardiochirurgia del Santa Maria Hospital (Gvm Care & Research). Questa pubblicazione – spiega l'ateneo in una nota – valorizza il modello integrato università-ospedale-ricerca.

