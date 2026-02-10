Fabrizio Romano ha annunciato che il Napoli sta lavorando al rinnovo di contratto per Antonio Vergara. Il giornalista ha pubblicato un video su YouTube, spiegando tutti i dettagli del possibile prolungamento per il giovane centrocampista campano. La trattativa è in corso e si attende a breve una conferma ufficiale.

Fabrizio Romano ha fornito importantissimi aggiornamenti sul futuro di Antonio Vergara al Napoli. Il noto giornalista ha pubblicato un video nel proprio canale YouTube, dove, tra i vari temi, si è concentrato anche sul rinnovo contrattuale del giovane centrocampista offensivo campano. Rivelati dettagli cruciali sulla decisione del calciatore e dello stesso club partenopeo. Rinnovo Vergara, le novità di Fabrizio Romano: i tifosi possono esultare. Proprio nel corso del video condiviso sul profilo YouTube, Romano ha voluto dedicare uno spazio anche al giocatore del momento in casa azzurra. Quell’Antonio Vergara che nel giro di poche settimane, si è trasformato da possibile promessa a titolare inamovibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rinnovo Vergara, l’annuncio di Romano: “Vi svelo tutti i dettagli”

Approfondimenti su Vergara Napoli

Ultime notizie su Vergara Napoli

