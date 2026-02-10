Rinnovo Pulisic al Milan in stallo | la Premier League fa sul serio

Il rinnovo di Christian Pulisic con il Milan è ancora in bilico. Le trattative tra il club e l’attaccante americano si sono fermate, mentre la Premier League sembra pronta a fare sul serio per portarlo in Inghilterra. La situazione resta aperta e nessuna decisione definitiva è stata presa.

Nel contesto milanese, la situazione di Christian Pulisic resta al centro delle dinamiche tra campo e mercato. Il fantasista statunitense, rigenerato dall'aria di San Siro dopo periodi complicati al Chelsea, ha assunto un ruolo chiave nel progetto guidato da Massimiliano Allegri. Le trattative legate al rinnovo sembrano attraversare una fase di incertezza, con segnali che non hanno ancora trovato una formalizzazione ufficiale. Secondo fonti di mercato, l'accordo verbale che avrebbe potuto costituire base di dialogo non si è trasformato in una proposta formale, lasciando aperta la finestra sul rinnovo.

