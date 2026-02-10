Rinnovo McKennie queste le richieste dello statunitense per la permanenza | dirigenza bianconera a lavoro Inter ed Atletico Madrid in agguato

La Juventus sta cercando di accontentare Weston McKennie, che chiede 4 milioni di euro all’anno per rinnovare il suo contratto. La dirigenza bianconera è al lavoro per trovare un accordo, mentre Inter e Atletico Madrid si fanno avanti come possibili pretendenti. Spalletti spinge per blindare il suo giocatore, che intanto aspetta una risposta dalla società.

Rinnovo McKennie, il texano chiede 4 milioni per rimanere a Torino, Spalletti preme per blindare il suo jolly. Atletico Madrid e nerazzurri pronti all'assalto. Il futuro di Weston McKennie è diventato il vero rompicapo del calciomercato invernale della Juventus. Mentre il campo celebra l'esplosione realizzativa dell'americano sotto la guida di Luciano Spalletti, le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026, vivono una fase di pericoloso stallo. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, la distanza tra la richiesta dell'entourage e l'offerta bianconera rimane significativa: McKennie punta a raggiungere il tetto dei 4 milioni di euro netti a stagione, cifra a cui andrebbero sommate pesanti commissioni per la firma.

