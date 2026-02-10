Rimpianti Adamant questione di dettagli Ma ora il calendario di Sacco si complica

L’Adamant esce dal derby contro Faenza con un sapore amaro. La squadra ha giocato bene per gran parte della partita, ma nel finale ha commesso errori che hanno deciso il risultato. Ora la situazione in campionato si fa complicata, e i rimpianti per quei dettagli persi sono evidenti. La squadra dovrà lavorare sodo per recuperare e migliorare nelle prossime gare.

C'è un po' di rammarico in casa Adamant per la sconfitta nel derby con Faenza, maturata al termine di una gara per lunghi tratti condotta e sfuggita di mano nell'ultimo quarto a causa di alcune ingenuità di troppo. Coach Sacco ne ha parlato nel post gara, e ha messo l'accento su una difesa meno tagliente rispetto alle prime due uscite che ha concesso agli avversari 92 punti, troppi per il 'credo' dell'esperto tecnico nativo di Pesaro: non si poteva certo pensare di tenere a 54 e 65 punti le rivali, come successo con Fabriano e Luiss Roma, ma subirne più di 90 in casa – tenuto conto del 'pellegrinaggio' ai tiri liberi dell'ultimo minuto – significa che qualcosa non ha funzionato.

