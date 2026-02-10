Ridotto a uno scheletro Bimbo di 3 anni legato e torturato | condannati i genitori

Una sentenza ha condannato i genitori di un bambino di tre anni, trovato legato e in condizioni pietose. Il piccolo è stato ridotto a uno scheletro e ha subito torture indicibili. La vicenda ha scosso l’Italia e ora si cerca giustizia.

Una sentenza durissima ha messo la parola fine a uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi anni. Una storia che parla di abusi, violenza domestica e di un bambino di appena tre anni morto dopo mesi di sofferenze indicibili, inflitte proprio da chi avrebbe dovuto proteggerlo. Il processo ha ricostruito un quadro di orrore sistematico, culminato in una condanna che non ha lasciato spazio ad attenuanti. I giudici hanno pronunciato la pena dell' ergastolo nei confronti dei genitori, entrambi 27enni, riconosciuti colpevoli di omicidio, tortura e sequestro di persona.

