Riccardo Lorello e l’impresa a cinque cerchi Nova Milanese fa festa | è il nostro orgoglio

Nova Milanese si ferma a guardare Riccardo Lorello, il suo atleta che ha appena portato a casa una medaglia olimpica. La città si è riunita in strada, tra applausi e bandiere, per festeggiare il suo successo. La soddisfazione è grande: un traguardo che rende orgogliosi tutti.

Nova Milanese (Monza e Brianza), 10 febbraio 2026 – Una comunità con il fiato sospeso per seguire le imprese olimpiche di un proprio concittadino. Riccardo Lorello, cresciuto a Nova Milanese, ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale dei 5.000 metri di pattinaggio di velocità. "«Ha mantenuto alto l’orgoglio dell’Italia e della nostra città”, il commento dell’amministrazione. E l’augurio: “Ti giunga il grande sostegno di tutta Nova Milanese perché tutta Nova Milanese è con te”. Un talento di famiglia. Classe 2002, il padre Adriano è un ex atleta e anche Riccardo si affaccia ben presto al mondo dei pattini a rotelle, che indossa dai 6 ai 19 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riccardo Lorello e l’impresa a cinque cerchi. Nova Milanese fa festa: è il nostro orgoglio Approfondimenti su Riccardo Lorello Olimpiadi, il milanese Riccardo Lorello vince il bronzo nel pattinaggio di velocità Riccardo Lorello, il pattinatore milanese, si aggiudica il bronzo nei 5000 metri alle Olimpiadi invernali. Riccardo Lorello Bronzo Olimpico nei 5000m: Impresa a Milano Cortina 2026 Riccardo Lorello, il 23enne di Milano, conquista il bronzo nei 5000 metri di Speed Skating alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Riccardo Lorello Argomenti discussi: Riccardo Lorello bronzo Olimpico a Milano Cortina 2026: terzo sui 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026: Riccardo Lorello vince la medaglia di bronzo sui 5mila metri; Riccardo Lorello vince il bronzo nello speed skating 5000 metri a Milano Cortina 2026. Oro al norvegese Eitrem; Riccardo Lorello ha vinto a sorpresa la medaglia di bronzo nei 5.000 metri del pattinaggio di velocità. Chi è Riccardo Lorello, il 23enne bronzo nello speed skating alle OlimpiadiVediamo meglio chi è il giovanissimo Riccardo Lorello, piazzatosi al terzo posto nei 5000m nella sua prima partecipazione alle Olimpiadi. ildigitale.it Olimpiadi, Riccardo Lorello orgoglio di Rho, medaglia di bronzo sulla pista sotto casaRiccardo Lorello, 23 anni di Rho è probabilmente l’atleta olimpico che vive più vicino al campo di gara dove ha vinto una medaglia. Ieri, volando sul ... ilnotiziario.net Per Riccardo Lorello, pochi minuti tra casa e lo Skating Stadium di Fiera Milano Rho. Tra i primi azzurri a medaglia a Milano Cortina 2026, con il tifo di famiglia e amici. Medaglie a km0 in Lombardia! facebook Riccardo Lorello è un atleta incredibile ma soprattutto un ragazzo straordinario. L’ho visto crescere e ve lo posso assicurare: questa medaglia vale ancora di più. Una medaglia fatta di lavoro, di rinunce e di sacrifici. Te la sei meritata tutta! #MilanoCortinaOlym x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.