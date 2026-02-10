Pesaro, 10 febbraio 2026 – Dopo aver rifiutato la convocazione della Commissione sulle reti del gas, la minoranza ha deciso di inviare un esposto alla Corte dei conti. L’atto segnala incongruenze che potrebbero coinvolgere milioni di euro e ora si aspetta una risposta dalle autorità competenti.

Pesaro, 10 febbraio 2026 – Prima i l no del Comune alla convocazione della Commissione, poi, come reazione, l’esposto della minoranza alla Corte dei conti. La partita sulle reti gas e sull’idrico a Pesaro esce dall’aula consiliare e finisce sul tavolo dei giudici contabili: l’opposizione denuncia incongruenze milionarie e accusa il Comune di aver impedito il confronto. Canone irrisorio ad Aspes da Marche multi servizi (lo stesso da 20 anni). La questione, già sollevata settimane fa dal Carlino, riguarda, in particolare le reti del gas. Aspes incassa da oltre vent’anni da Mms un canone di appena 130mila euro l’anno per le reti del gas, fissato nel 2005. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reti del gas, scatta l’esposto: “Incongruenze milionarie. Intervenga la Corte dei conti”

Valutiamo l'esposto alla Corte dei Conti riguardo al progetto della piscina olimpionica di Iolo.

