Resti di animali tra i rifiuti Al vaglio le telecamere

Gli agenti stanno controllando le immagini delle telecamere di sorveglianza del cimitero di Petrignano dopo aver trovato resti di animali abbandonati lungo un fossato a Sterpeto. Le telecamere sono state installate di recente e ora vengono esaminate per identificare chi ha lasciato quei rifiuti. La scoperta ha attirato l’attenzione di tutti, e le autorità sperano di trovare presto i responsabili.

ASSISI – Si punta sulle telecamere di videosorveglianza del cimitero di Petrignano per cercare di capire chi ha abbandonato carcasse di animali lungo un fossato nella zona di Sterpeto. Indicazioni potrebbero venire anche dalle indicazioni presenti sulle buste utilizzate per le carcasse di capre e di maialini. "Ho ricevuto telefonate di cittadini che volevano capire quanto accaduto – spiega Alex Trabalza, fondatore del Movimento dello sconforto generale che ha fatto il ritrovamento in una zona di Sterpeto, poco dopo il cimitero di Petrignano, in direzione San Gregorio –. Sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale, l'Usl con il veterinario.

