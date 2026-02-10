Respinta la mozione contro l’assessora Marchesi | Il confronto politico non degeneri in gogna personale

La mozione contro l’assessora Marchesi viene respinta in aula. La discussione si è infiammata, ma alla fine i consiglieri hanno deciso di non procedere con l’atto di censura. Marchesi rimane al suo posto, mentre dal banco della Giunta osserva silenziosa, senza commentare. La tensione tra le parti si scontra con la volontà di mantenere il confronto civile.

Bergamo. Dai banchi della Giunta l’assessora Marzia Marchesi, imperscrutabile, osserva l’aula discutere del suo destino politico. La mozione di censura urgente nei suoi confronti presentata dal consigliere di minoranza Arrigo Tremaglia è l’ultima a essere trattata durante la seduta di Consiglio comunale di lunedì 9 febbraio: nonostante l’esito apparisse scontato, con la maggioranza che dalla sua aveva i voti per respingere la richiesta di Fratelli d’Italia, la questione ha acceso il dibattito tra le forze politiche in aula. Ma facciamo un passo indietro. L’assessora con delega alla Pace era finita nell’occhio del ciclone dopo aver ricondiviso sul suo profilo Facebook un post di un altro utente sugli scontri a Torino alla manifestazione a sostegno dello storico centro sociale Askatasuna lo scorso 31 gennaio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Fauglia, la mozione sul Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) è stata respinta senza svolgere un dibattito.

La polemica esplode a Bergamo dopo che l’assessora alla Pace, Marzia Marchesi, ha condiviso un post su Facebook.

