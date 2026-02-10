Renault a Milano celebra la storia della Clio

Renault ha aperto a Milano un nuovo spazio espositivo chiamato Cliorama, dedicato alla storica Clio. L’evento celebra i 35 anni della compatta francese, che da decenni accompagna le strade italiane. La casa automobilistica ha deciso di rendere omaggio a questo modello, simbolo di affidabilità e stile, con un’installazione che ripercorre le tappe più importanti della sua storia. La cerimonia ha attirato appassionati e curiosi, pronti a scoprire le novità e i ricordi legati alla vettura.

Sei generazioni di Renault Clio in giro per la città di Milano. Una vera e propria sfilata con tutte le versioni della celebre compatta del marchio francese, che nel 2025 ha festeggiato i suoi 35 anni di vita. Un'auto storica, che ha affrontato diverse epoche, con la sua ultima generazione che è ora in esposizione presso rnlt, il negozio di riferimento della casa della Losanga nel cuore di Milano, in corso Garibaldi. Uno spazio espositivo, ora Cliorama, che è stato inaugurato nella serata di giovedì 5 febbraio. In mostra all'interno dello store l'ultima versione della Renault Clio, la sesta generazione, nella sua motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 160 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

