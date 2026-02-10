Remigrazione piccole patrie e la spiegazione sulla fiamma nel simbolo | cosa c’è nello statuto del nuovo partito di Vannacci

Roberto Vannacci ha ufficialmente lanciato il suo nuovo partito, chiamato Fnv. Lo statuto di 56 articoli dettagliato chiarisce il nome, le regole e la sede legale. La presentazione ufficiale avviene in un momento di crescente attenzione politica, con Vannacci che punta a creare una “piccola patria” in risposta alle dinamiche nazionali.

È «Fnv» l’acronimo del nuovo partito fondato da Roberto Vannacci, come indica lo statuto di 56 articoli depositato con l’indicazione quindi di nome, regole su chi comanda e sede legale. «Futuro Nazionale con Roberto Vannacci» è stato registrato il 7 febbraio scorso davanti al notaio Marzio Villari di Seravezza, in provincia di Lucca. Lo statuto, composto da 56 articoli e 4 disposizioni transitorie scrive l’AdnKronos, è stato visionato dall’Adnkronos. I soci fondatori si sono presentati nello studio notarile alle nove e venti di mattina: oltre a Vannacci, c’erano Massimiliano Simoni, consigliere regionale in Toscana ed ex leghista, e i due deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, usciti dalla Lega la settimana precedente.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Vannacci Partito

Roberto Vannacci ha depositato il simbolo di un nuovo partito chiamato

Roberto Vannacci ha registrato il marchio ‘Futuro Nazionale’.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vannacci Partito

Remigrazione, «piccole patrie» e la spiegazione sulla fiamma nel simbolo: cosa c’è nello statuto del nuovo partito di VannacciNel documento con le regole del nuovo partito dell'ex generale si parla di Italia come «patria delle piccole patrie». Gli ammiccamenti alla retorica della Lega e la verità sul simbolo così simile a qu ... open.online

La remigrazione non è polso fermo, ma una fantasia che ignora la storiaAbituati a pensare in piccolo e per schemi rigidi si arriva a soluzioni di questo tipo, che mostrano i muscoli ma hanno le ginocchia che tremano. Lezioni per la destra innamorata di Trump ... ilfoglio.it

Altro che remigrazione! Come evidenzia l'inchiesta della Procura di Milano sui rider del delivery a domicilio -ma aggiungeteci pure un gradino più sopra autisti della logistica, badanti, addetti alle pulizie- sta crescendo a dismisura in Italia un'infrastruttura schia - facebook.com facebook

Da notare il "piccolo particolare" ... dell'agente ferito, manca solo la descrizione del colore degli occhi....i rifiuti che quotidianamente imperversano per il paese sono "giovani" "il soggetto" "il 32enne" etc.. #RiformaDellaGiustizia #Remigrazione #iostoconleforze x.com