Relooted su Xbox Game Pass | indie platform sfida il colonialismo con strategia e parkour

Su Xbox Game Pass arriva un nuovo gioco indie chiamato Relooted. Si tratta di un platform 2D che unisce elementi di strategia e parkour. Disponibile da oggi, 10 febbraio 2026, il titolo sfida il colonialismo con un gameplay rapido e originale, attirando l’attenzione di chi cerca qualcosa di diverso nel catalogo del servizio.

Il servizio Xbox Game Pass si arricchisce oggi di un titolo inaspettato e originale: Relooted, un’indie production che fonde elementi di platform 2D e simulazione strategica di colpi, disponibile a partire da oggi, 10 febbraio 2026, per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Il gioco, sviluppato dallo studio Nyamakop, si distingue anche per la sua narrazione che affronta il controverso tema della restituzione dei manufatti africani sottratti durante il periodo coloniale. L’aggiunta di Relooted al catalogo di Xbox Game Pass rappresenta una scelta coraggiosa da parte di Microsoft, che continua a investire in esperienze videoludiche indie e a offrire contenuti diversificati ai propri abbonati.🔗 Leggi su Ameve.eu

È iniziato l'Xbox Indie Demo Fest, un evento che offre agli appassionati l'opportunità di esplorare oltre 30 demo gratuite di giochi indie disponibili su Xbox Series X|S e PC.

