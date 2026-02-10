Regione | polemica per l' abbandono di Balleari all' evento delle Agende Rosse

La Regione è di nuovo al centro delle polemiche dopo che ieri il presidente del consiglio, Stefano Balleari, ha lasciato l’evento ‘Sicurezza e legalità’ al teatro Carlo Felice, organizzato dalle Agende Rosse. La sua decisione ha scatenato molte reazioni e ha acceso un dibattito acceso sulla vicenda.

