Regione | polemica per l' abbandono di Balleari all' evento delle Agende Rosse
La Regione è di nuovo al centro delle polemiche dopo che ieri il presidente del consiglio, Stefano Balleari, ha lasciato l’evento ‘Sicurezza e legalità’ al teatro Carlo Felice, organizzato dalle Agende Rosse. La sua decisione ha scatenato molte reazioni e ha acceso un dibattito acceso sulla vicenda.
È ancora polemica in Regione dopo la decisione di ieri, da parte del presidente del consiglio Stefano Balleari, di abbandonare l'evento al Carlo Felice 'Sicurezza e legalità' organizzato dal movimento 'Agende Rosse'.Questa mattina la minoranza ha chiesto la sospensione dei lavori del consiglio.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Diritto alla verità, la diretta tv del convegno delle Agende rosse di Borsellino con Anselmo, Tescaroli e Repici
Diritto alla verità, la diretta tv del convegno delle Agende rosse di Borsellino con Azzariti, Oliva, Ranucci, Scarpinato e Tescaroli
