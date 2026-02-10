reggiolo incubo delle donne finisce ai domiciliari

Reggiolo torna sotto i riflettori dopo l’arresto di un giovane di 28 anni, accusato di aver perseguitato diverse donne. Le vittime raccontano di aver vissuto settimane di paura, con pedinamenti, manovre sospette in auto e minacce verbali. Ora l’uomo è ai domiciliari, ma il timore tra le donne del paese resta alto.

Reggiolo (Reggio Emilia), 19 febbraio 2026 - E’ diventato l’incubo di diverse donne, vittime di atti persecutori e minacce, costrette a vivere nel terrore di poter incontrare quel giovane di 28 anni, presunto autore di pedinamenti, manovre azzardate in auto per intimidirle, fino a pesanti minacce verbali, avvenute in particolare a Reggiolo. I carabinieri della locale caserma si sono occupati delle indagini. Già nel luglio 2024 il 28enne era stato colpito da un provvedimento del tribunale con divieto di avvicinamento alle vittime. Ma lui avrebbe continuato a perseguitarle nonostante l’ordinanza dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

