Reggio Emilia | 7 anni e 4 mesi per tentato omicidio fermato da un camionista Gelosia il movente dell’aggressione

Un uomo di 41 anni è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione per tentato omicidio a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. L’aggressione, avvenuta il 2 dicembre 2024, ha visto la vittima, una donna di 45 anni, salvata dall’intervento di un camionista di passaggio, Alen Halilovic, che ha fermato l’aggressore. Il movente del gesto, secondo l’accusa, sarebbe la gelosia. La sentenza, emessa ieri dal giudice Luca Ramponi con rito abbreviato, ha visto la condanna dell’uomo, già ai domiciliari con braccialetto elettronico, dopo una richiesta di condanna a 10 anni e 8 mesi avanzata dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una donna di 45 anni è sfuggita per un pelo a un tentato omicidio a Guastalla.

Una donna ha rischiato la vita in strada e ha chiamato subito i carabinieri.

