Il ministro della Giustizia, Nordio, non si sbilancia troppo sul nuovo quesito del referendum sulla riforma della giustizia. Dice che, in realtà, non chiarisce molto di più rispetto al passato. La Cassazione ha ammesso il quesito, ma il ministro si mostra scettico, sostenendo che non aiuta a capire meglio cosa si chiede ai cittadini. La discussione intorno alla riforma si fa più accesa, mentre gli italiani si preparano a votare.

Il nuovo quesito del referendum sulla riforma della giustizia, al voto per i prossimi 22 e 23 marzo, ammesso dalla Corte di Cassazione “sarà anche una cosa giusta, ma non credo che l’elettore ci capisca qualcosa di più o di meno rispetto a prima. Anche prima il quesito era facile“. Queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenuto nella trasmissione televisiva “Tagadà” in onda su La7. Il guardasigilli ha commentato il nuovo quesito referendario, dopo che la Suprema Corte ha accolto la richiesta presentata dal Comitato dei 15 promotori di includere nella scheda la citazione degli articoli della Costituzione di cui si chiede la modifica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Nordio scettico: “Il nuovo quesito non fa capire di più”

Approfondimenti su Referendum Nordio

Il ministro Nordio ha annunciato la possibilità di tenere il referendum a marzo, rifiutando l’eventuale modifica del quesito, definendola “superflua”.

Dopo 25 giorni di raccolta, è stato raggiunto il quorum di 500.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Referendum Nordio

Giustizia, via libera al nuovo quesito referendario ma Nordio gela tutti: Così l’elettore non capirà di piùIl commento del Ministro della Giustizia dopo l'ammissione del nuovo quesito referendario da parte della Suprema Corte ... affaritaliani.it

Referendum, Nordio in tv: Se dovesse vincere il No sarebbe una vittoria delle procure non di SchleinSono contento ma a tempo limitato. Carlo Nordio risponde a così, ospite a Tagadà su La7, alla domanda se sia contento di essere ministro della Giustizia. Posso coronare, dopo 40 anni che predico la ... ilfattoquotidiano.it

Carlo Nordio sul referendum sulla Giustizia e la reazione dei magistrati: "La magistratura non ha accettato il dialogo sul referendum e ha chiuso la porta. Perché non le vuole le riforme. Perché vuole potere e sono terrorizzati dal sorteggio perché elimina il pote - facebook.com facebook

#tagada Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla modifica richiesta del testo del referendum sulla riforma della Giustizia x.com