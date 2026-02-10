Referendum l' autodifesa della casta | il Csm sostiene i giudici di Cassazione fan del No

Da iltempo.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Csm si schiera a fianco dei giudici di Cassazione, che hanno espresso il loro sostegno al No nel referendum sulla separazione delle carriere. La polemica si infiamma, e sui social e nei palazzi della giustizia si seguono con attenzione gli sviluppi di una partita che sembra ormai arrivata agli ultimi minuti.

Come nelle partite più accese, il clima si surriscalda e le marcature saltano. Quello che sta succedendo per il referendum sulla separazione delle carriere dei giudici, con una squadra in campo che si gioca il tutto per tutto. Insomma, lanci lunghi e tutti sotto porta a cercare il colpo decisivo. L'ultima mischia in area di rigore: 19 consiglieri togati (tutti tranne Bernadette Nicotra, di Magistratura indipendente) più tre laici (Ernesto Carbone in quota Italia Viva, Roberto Romboli per il Pd e Michele Papa per il M5S) hanno chiesto l'apertura di una pratica a tutela. Si tratta di un procedimento interno che ha lo scopo di arrivare a un'espressione di solidarietà dell'organo di autogoverno nei confronti delle toghe sotto attacco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, l'autodifesa della casta: il Csm sostiene i giudici di Cassazione "fan" del No

