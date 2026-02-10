Referendum il giudice Caruso spiega ai cittadini le ragioni del ' No' | il programma

Questa sera, un giudice ha spiegato ai cittadini perché votare no al referendum sulla giustizia. L’obiettivo è chiarire le ragioni di chi si oppone alle modifiche in vista del voto del 22 e 23 marzo. La serata si è concentrata sul programma e sui motivi del no, con il giudice che ha risposto alle domande e cercato di fare chiarezza.

Una serata per informare i cittadini delle ragioni del no al referendum sulla giustizia fissato per i prossimi 22 e 23 marzo. Giovedì 12, a Filo d'Argenta (promosso dal 'Comitato della società civile per il No' e da quello 'Giusto dire no') si terrà l'incontro in cui il protagonista sarà il.

