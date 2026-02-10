Referendum Giustizia Benigni Forza Italia | Riforma cambiamento necessario per il Paese

A Bergamo, Roberto Benigni di Forza Italia ribadisce che la riforma della giustizia è un cambiamento necessario per il Paese. Dice che questa riforma è stata fortemente voluta dal suo partito e che si sono impegnati a portarla avanti in questa legislatura. La campagna referendaria entra nel vivo, con posizioni chiare e sostenute da entrambe le parti.

Bergamo. “Quella della giustizia è una riforma voluta fortemente da Forza Italia e ci siamo battuti per portarla a compimento in questa legislatura. Purtroppo la sinistra continua a mistificare la realtà. Non avendo argomenti validi e seri per contrastare questa riforma, tenta di demolirla raccontando bugie, anche grazie all’aiuto, in televisione, di giornalisti, intellettuali e magistrati. Quando si entra nel merito e si smontano le falsità della sinistra, le persone capiscono quanto questo intervento sia utile e quanto lo sarà per il Paese”. Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo all’evento ‘Perché dire sì alla separazione delle carriere’ organizzato dal partito e dal movimento giovanile azzurro a Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Ultime notizie su Referendum Giustizia

