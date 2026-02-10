Recarlo la maison di gioielli apre in via del Babuino

La maison di gioielli Recarlo apre una nuova boutique a Roma. Lo store si trova in via del Babuino, al civico 84, e sarà ufficialmente aperto il 12 febbraio, in vista di San Valentino. La casa di alta gioielleria punta a rafforzare la sua presenza in città, offrendo ai clienti un punto di riferimento per regali e creazioni di lusso.

Dopo Milano e Bari la storica azienda ha scelto la Capitale per inaugurare una nuova boutique. La data di apertura e i dettagli che caratterizzano lo store di gioielli nel cuore di Roma Recarlo apre una nuova boutique nella Capitale: lo store inaugurerà ufficialmente il prossimo 12 febbraio, in via del Babuino, al civico 84, per celebrare San Valentino. La storica maison di gioielleria italiana, dopo Milano e Bari, ha scelto Roma per una nuova apertura: nella boutique romana l'attenzione ai dettagli si esprime nella selezione di materiali pregiati e lavorazioni artigianali d’eccezione. Il rovere intarsiato color miele del parquet, ispirato ai palazzi nobiliari piemontesi, si fonde con la parete di sale naturale che, un sapiente gioco di luci, crea un'atmosfera unica.🔗 Leggi su Romatoday.it

