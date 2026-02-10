Rebis l’alchimia degli opposti

Questa mattina si è parlato di rebis, il simbolo dell’unione tra opposti. In alchimia, rappresenta il matrimonio tra il femminile e il maschile, tra luce e tenebre, tra il tutto e il niente. Un’immagine che continua a stimolare riflessioni e interpretazioni, anche nel mondo moderno.

Il rebis, in alchimia, è l'unione degli opposti, il matrimonio chimico tra il femminile e il maschile, tra la luce e le tenebre, tra il tutto e il niente. E Rebis è il nome del ristorante che dallo scorso mese di giugno uno chef inquieto per disposizione d'animo, Giovanni Di Giorgio, ha aperto con la sua compagna Alice Nicoletti, che ha curato il restauro conservativo del magnifico Palazzo Garibaldi (che si chiama così perché l'Eroe dei Due Mondi vi soggiornò nell'aprile del 1862) nel quartiere Capolaterra di Desenzano del Garda, dove il lago non si vede ma si respira l'alito della cittadina. Un immobile di pregio, trasformato con un utilizzo sartoriale di elementi contemporanei (gli opposti che si saldano, appunto) in uno dei ristoranti più belli che mi sia capitato di vedere negli ultimi anni.

