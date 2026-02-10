Reati e truffe | un incontro coi carabinieri

Giovedì 12 febbraio i carabinieri incontrano i cittadini per parlare di reati e truffe, in particolare quelle che colpiscono gli anziani. L’obiettivo è capire come difendersi e ridurre i rischi. Un appuntamento pratico, che si tiene in questa giornata, per sensibilizzare e dare consigli concreti.

Giovedì 12 febbraio è previsto un incontro dedicato alla "Prevenzione dei reati comuni e delle truffe agli anziani". L'evento, organizzato dai Carabinieri della Caserma di Anghiari, si terrà alle ore 17:30 presso il Circolo di aggregazione sociale in Piazza IV Novembre.

