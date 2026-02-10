Re Mida Mignani | entra e segna al primo tocco

Questa sera Mignani entra in campo e segna al primo tentativo, come un vero attaccante. È un momento di grande fiducia per lui, che dimostra di avere il fiuto giusto per anticipare le mosse degli avversari. I tifosi sono entusiasti, e i commentatori lo paragonano a Inzaghi 2.0 per la sua capacità di fiutare il gol.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mignani? Praticamente un Inzaghi 2.0. capace di fiutare dove andrà a finire il pallone. Se ne è accorto anche il Trapani che ha visto sfumare le ormai minime possibilità di rientrare in partita sotto i colpi dell’ex attaccante della Pianese che ha realizzato una doppietta in venti minuti. Poco più di 10 secondi. Tanto ci ha messo Mignani ad avventarsi come un falco sul corner dal quale è scaturito il 4-0 trasformando come Re Mida in oro il primo contatto con il pallone. Ma non è finita qui perché poco dopo l’attaccante della Strega ha sfiorato un clamoroso uno-due arrivando di un soffio in ritardo su una palla vagante in area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

