Fabio Ravezzani torna a parlare dell’episodio tra Gila e Cabal in Juventus-Lazio. Il giornalista definisce il contatto un fallo imprudente e senza margini di discussione. Secondo lui, se non si intervenisse in quel modo, le conseguenze sarebbero altre. Ravezzani non si lascia tentare da interpretazioni e chiude il discorso con una posizione chiara.

Fabio Ravezzani è tornato sul tanto discusso episodio del contatto tra Cabal e Gila in Juve Lazio. Vediamo che cosa ha detto in merito. Continua a far discutere l’episodio del rigore non concesso alla Juventus durante il match con la Lazio di domenica sera dopo il contatto tra Gila e Cabal. Tra l’assoluzione dell’AIA nei confronti di Guida e le lamentele dei tifosi, ognuno continua ad esprimere la propria opinione. QUI LE ULTIME LIVE SULLA JUVE Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è voluto tornare sull’episodio, ribadendo ancora una volta che per lui si tratta di un fallo netto, imprudente, sul quale non ci sono discussioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ravezzani sul contatto Gila Cabal: «Trattasi di un fallo imprudente, non ci sono discussioni. Altrimenti succederebbe questo»

La Juventus protesta dopo l’arbitraggio di Bergonzi.

Ravezzani sul contatto Cabal-Gila: Fallo imprudente. Non ci sono discussioni. Altrimenti...Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani è tornato a parlare del contatto Gila-Cabal, avvenuto al 25' del primo tempo di Juventus-Lazio: Trattasi di fallo imprudente. Non ci ... tuttojuve.com

Ravezzani: Grave errore di Guida e dei varisti, intervento di Gila su Cabal imprudenteSul proprio account X, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, dice la sua sul rigore non concesso alla Juve contro la Lazio ieri sera per fallo di Gila su ... tuttojuve.com

#OpenVAR sul contatto #Gila- #Cabal, l'audio in diretta: Arbitro: Vieni su, nulla (riferito a Cabal). VAR: A posto, metto velocità normale se ti serve. A meno che non sia imprudente. Check completato il primo ora controllo il fuorigioco. Poi c'è il comento di #Tomm x.com

I vertici arbitrali avrebbero giudicato corretta la decisione di non assegnare il rigore alla Juventus: la scivolata di Gila su Cabal sarebbe stata ritenuta giustificata, alla luce del tentativo del difendente di ritrarsi [La Gazzetta dello Sport] - facebook.com facebook