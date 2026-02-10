Ravenna | Screening oncologici in crescita ma il test colon-retto resta critico Adesioni al 57,4%
L’adesione ai programmi di screening in provincia di Ravenna cresce, ma il test del colon-retto resta un punto debole. Nonostante i numeri siano superiori alla media regionale, meno della metà delle persone effettua questo esame. La partecipazione al test del sangue occulto fecale si ferma al 57,4%, un dato che preoccupa gli esperti. La situazione resta critica, e l’attenzione si concentra su come aumentare la partecipazione per individuare precocemente i tumori.
Ravenna, 10 febbraio 2026 – L’adesione ai programmi di screening oncologico nella provincia di Ravenna registra numeri superiori alla media regionale, tuttavia permane una criticità significativa per quanto riguarda il test del sangue occulto fecale per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto, che continua a essere l’esame con la più bassa partecipazione. Nonostante i progressi e i risultati positivi ottenuti, la piena copertura rimane una sfida cruciale per la sanità pubblica. I dati relativi agli screening oncologici a Ravenna, analizzati alla luce delle recenti statistiche, evidenziano un quadro complessivamente incoraggiante, ma con delle ombre che richiedono un’attenzione particolare.🔗 Leggi su Ameve.eu
