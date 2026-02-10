Ravanelli durissimo sul VAR | Questo calcio è irriconoscibile c’è una lotta continua per ingannare gli arbitri Le parole dell’ex Juve
Ravanelli non ha risparmiato critiche al calcio di oggi. L’ex attaccante ha detto che il calcio è irriconoscibile e che c’è una lotta continua per ingannare gli arbitri, soprattutto con l’uso del VAR. Secondo lui, il sistema favorisce l’inganno sistematico, e questo rende lo sport meno trasparente. Le sue parole arrivano in un momento di grande discussione sui metodi di revisione delle decisioni arbitrali.
Ravanelli durissimo sulla gestione della tecnologia, l’accusa di un sistema che favorisce l’inganno sistematico degli arbitri. Il dibattito sulla tecnologia nel calcio continua a infiammare l’ambiente bianconero, specialmente dopo i recenti episodi che hanno visto coinvolta la squadra di Luciano Spalletti tra Coppa Italia e campionato. Questa volta a intervenire in modo frontale è una leggenda del club, Fabrizio Ravanelli. Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l’ex attaccante non ha usato giri di parole per esprimere il proprio totale dissenso verso l’attuale applicazione del VAR nel nostro Paese, sottolineando una deriva che starebbe snaturando l’essenza stessa del gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Ravanelli JuventusNews24
Capello durissimo: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio»
Capello esprime una critica netta alla gestione arbitrale, affermando che gli arbitri formano una sorta di
Ravanelli, che bordata: «È un calcio irriconoscibile! Siamo alla deriva, usando così il VAR ogni giocatore in campo può barare»
Fabrizio Ravanelli non ci gira intorno e commenta duramente il calcio di oggi.
Ultime notizie su Ravanelli JuventusNews24
Argomenti discussi: Ravanelli durissimo sul Var: Siamo alla deriva, calcio irriconoscibile. Ogni giocatore può barare; Ravanelli durissimo: Calcio irriconoscibile, il Var consente di barare! Sulla Lazio…; Ravanelli duro sul VAR: Questo calcio è irriconoscibile.; Fabiani su Guendouzi: Quando stava alla Lazio faceva...
Ravanelli durissimo sul Var: Siamo alla deriva, calcio irriconoscibile. Ogni giocatore può barareÈ un calcio irriconoscibile, siamo arrivati alla deriva e solo noi in Italia usiamo il Var in questo modo. In altri campionati, il Var viene usato in un'altra maniera. Per come lo usiamo noi, la tecn ... msn.com
Ravanelli attacca, Tuttosport titola stamattina: Il Var all'italiana aiuta a barareIl Var all'italiana aiuta a barare: parole di Fabrizio Ravanelli, riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. L'ex attaccante: All'estero. tuttomercatoweb.com
Ravanelli durissimo sul Var: “Siamo alla deriva, calcio irriconoscibile. Ogni giocatore può barare” facebook
#Ravanelli durissimo sul Var: “Siamo alla deriva, calcio irriconoscibile. Ogni giocatore può barare” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.