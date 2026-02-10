Ravanelli non ha risparmiato critiche al calcio di oggi. L’ex attaccante ha detto che il calcio è irriconoscibile e che c’è una lotta continua per ingannare gli arbitri, soprattutto con l’uso del VAR. Secondo lui, il sistema favorisce l’inganno sistematico, e questo rende lo sport meno trasparente. Le sue parole arrivano in un momento di grande discussione sui metodi di revisione delle decisioni arbitrali.

Ravanelli durissimo sulla gestione della tecnologia, l’accusa di un sistema che favorisce l’inganno sistematico degli arbitri. Il dibattito sulla tecnologia nel calcio continua a infiammare l’ambiente bianconero, specialmente dopo i recenti episodi che hanno visto coinvolta la squadra di Luciano Spalletti tra Coppa Italia e campionato. Questa volta a intervenire in modo frontale è una leggenda del club, Fabrizio Ravanelli. Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l’ex attaccante non ha usato giri di parole per esprimere il proprio totale dissenso verso l’attuale applicazione del VAR nel nostro Paese, sottolineando una deriva che starebbe snaturando l’essenza stessa del gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravanelli durissimo sul VAR: «Questo calcio è irriconoscibile, c’è una lotta continua per ingannare gli arbitri». Le parole dell’ex Juve

Approfondimenti su Ravanelli JuventusNews24

Capello esprime una critica netta alla gestione arbitrale, affermando che gli arbitri formano una sorta di

Fabrizio Ravanelli non ci gira intorno e commenta duramente il calcio di oggi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ravanelli JuventusNews24

Argomenti discussi: Ravanelli durissimo sul Var: Siamo alla deriva, calcio irriconoscibile. Ogni giocatore può barare; Ravanelli durissimo: Calcio irriconoscibile, il Var consente di barare! Sulla Lazio…; Ravanelli duro sul VAR: Questo calcio è irriconoscibile.; Fabiani su Guendouzi: Quando stava alla Lazio faceva...

Ravanelli durissimo sul Var: Siamo alla deriva, calcio irriconoscibile. Ogni giocatore può barareÈ un calcio irriconoscibile, siamo arrivati alla deriva e solo noi in Italia usiamo il Var in questo modo. In altri campionati, il Var viene usato in un'altra maniera. Per come lo usiamo noi, la tecn ... msn.com

Ravanelli attacca, Tuttosport titola stamattina: Il Var all'italiana aiuta a barareIl Var all'italiana aiuta a barare: parole di Fabrizio Ravanelli, riprese oggi in prima pagina da Tuttosport. L'ex attaccante: All'estero. tuttomercatoweb.com

Ravanelli durissimo sul Var: “Siamo alla deriva, calcio irriconoscibile. Ogni giocatore può barare” facebook

#Ravanelli durissimo sul Var: “Siamo alla deriva, calcio irriconoscibile. Ogni giocatore può barare” x.com