Rapporto Mal’Aria di Città | parametri fuori standard

Il rapporto di Legambiente sulla qualità dell’aria in Campania rivela che molti comuni con centraline di monitoraggio superano i limiti consentiti. I dati ufficiali Arpac 2025 mostrano che i parametri rilevati sono fuori standard, e questo preoccupa chi vive nelle zone più colpite. La situazione richiede interventi immediati per migliorare le condizioni di vita e ridurre l’inquinamento.

Il Rapporto Mal'Aria di Città 2026 di Legambiente Campania, basato sui dati ufficiali Arpac 2025, offre una lettura tecnica e rigorosa della qualità dell'aria nei Comuni dotati di centraline di monitoraggio. All'interno di questo perimetro osservato, i numeri sono inequivocabili. Teverola registra 74 giorni di sforamento del limite giornaliero per il PM10, più del doppio dei 35 consentiti, con una media annua di 25,43 µgm³, superiore al target europeo 2030. Aversa si attesta a 54 giorni di superamento e a una media di 33,15 µgm³, mentre San Felice a Cancello, Maddaloni e Marcianise presentano valori anch'essi ampiamente fuori standard.

