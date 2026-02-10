Rand Abou Fakher la Siria e la violenza presente

Due giovani siriani raccontano il passato e il presente della loro terra. Ricordano i momenti della rivoluzione, quando da adolescenti sono scesi in strada con migliaia di altri contro il regime. Ora, però, la violenza non si è fermata e la Siria resta segnata da conflitti e tensioni. La loro testimonianza mette in luce come la guerra abbia cambiato profondamente la vita di chi ha vissuto quegli anni.

Intervista La regista e artista siriana parla di «Why Do I See You in Everything?», al festival di Rotterdam. Due amici in esilio a Berlino, la memoria della rivoluzione contro il regime di Assad, la brutalità di oggi e di ieri

