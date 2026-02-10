Rai 2 gode per Milano-Cortina

Rai 2 sta puntando molto su Milano-Cortina 2026. La rete ha inserito nel suo palinsesto una nuova rubrica, “Tele...raccomando”, condotta da Klaus Davi. L’obiettivo è raccontare i preparativi e le storie legate ai Giochi in modo più diretto e semplice. La scelta di dedicare spazio a questo evento mostra come le Olimpiadi abbiano già iniziato a influenzare la programmazione televisiva, portando una ventata di attenzione e curiosità tra gli spettatori.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Milano-Cortina 2026 - Rai 2) L'onda benefica delle Olimpiadi travolge i palinsesti Rai con effetti non del tutto prevedibili. C'è una gara sportiva e una degli ascolti che ci fornisce una fotografia del grado di popolarità delle singole discipline. Sabato boom per la discesa libera maschile col podio dei nostri Franzoni e Paris al 30.7% di share. Man bassa di audience anche per il pattinaggio di velocità (22.4%), sci freestyle (23.3%), curling (20.5%), pattinaggio artistico (20.7%), slittino (16.1%) e hockey femminile (14.

