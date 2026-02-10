Ragazzo di 20 anni investito a Como | soccorsi in codice rosso in via Colombo

Un ragazzo di 20 anni è stato investito nel pomeriggio a Como, in via Colombo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:18, quando il ragazzo è stato falciato da un veicolo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che hanno portato il giovane in codice rosso in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Nel pomeriggio di oggi, martedì, a Como. Intorno alle 16:18 un pedone di 20 anni è stato investito in via Cristoforo Colombo.Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi con ambulanza e auto medica, oltre a questura e polizia locale per i rilievi.

