Nadal si è detto impressionato da Carlos Alcaraz, che ha già vinto sette Slam e si conferma come una vera leggenda del tennis. Il 2026 è iniziato alla grande per il giovane spagnolo, che ha conquistato anche l’Australian Open, il Major mancava per completare il career grand slam.

Il 2026 è iniziato nel migliore dei modi per Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo è riuscito a vincere anche l’Australian Open, l’unico Major che mancava all’appello per completare il career grand slam. Il murciano, all’età di 22 anni, è già stato capace di conquistare tutti e quattro i tornei più importanti del circuito ed il suo palmares sembra inevitabilmente destinato a crescere. Il fuoriclasse spagnolo è salito a quota 7 Slam conquistati, un numero già impressionante per il classe 2003. La prima vittoria a Melbourne, obiettivo numero uno della stagione, è stata archiviata ed ora Alcaraz è pronto a continuare a stupire nei primi tornei sulla tanto amata terra rossa, di cui è in questo momento il miglior interprete del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafael Nadal si sbilancia su Alcaraz: “Ha sette Slam, è già una leggenda del nostro sport”

Approfondimenti su Alcaraz Nadal

Rafael Nadal, recentemente sottoposto a un’operazione, scherza sulla possibilità di non partecipare agli Australian Open di quest’anno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alcaraz Nadal

Argomenti discussi: È stato un grande viaggio, chissà cosa accadrà in futuro: l’emozione di Djokovic; La previsione di Henman: Ecco quanti Slam possono vincere Sinner e Alcaraz.

NADAL: "ALCARAZ NON È PIÙ UNA PROMESSA, È GIÀ UNA LEGGENDA! DJOKOVIC NON CAMBIEREBBE NULLA SE VINCESSE IL 25° SLAM" Rafael Nadal torna protagonista dopo la finale dell’Australian Open 2026. Durante la presentazione di u - facebook.com facebook

Per la terza volta nella storia una coppia di due giocatori ha vinto 9 Slam consecutivi in singolare 11 Roger Federer e Rafael Nadal (2005 - 2007) 9 Rafael Nadal e Novak Djokovic (2010 - 2012) 9 Carlos Alcaraz e Jannik Sinner (2024 - present x.com