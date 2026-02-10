Rafael Nadal si sbilancia su Alcaraz | Ha sette Slam è già una leggenda del nostro sport
Nadal si è detto impressionato da Carlos Alcaraz, che ha già vinto sette Slam e si conferma come una vera leggenda del tennis. Il 2026 è iniziato alla grande per il giovane spagnolo, che ha conquistato anche l’Australian Open, il Major mancava per completare il career grand slam.
Il 2026 è iniziato nel migliore dei modi per Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo è riuscito a vincere anche l’Australian Open, l’unico Major che mancava all’appello per completare il career grand slam. Il murciano, all’età di 22 anni, è già stato capace di conquistare tutti e quattro i tornei più importanti del circuito ed il suo palmares sembra inevitabilmente destinato a crescere. Il fuoriclasse spagnolo è salito a quota 7 Slam conquistati, un numero già impressionante per il classe 2003. La prima vittoria a Melbourne, obiettivo numero uno della stagione, è stata archiviata ed ora Alcaraz è pronto a continuare a stupire nei primi tornei sulla tanto amata terra rossa, di cui è in questo momento il miglior interprete del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Alcaraz Nadal
Rafael Nadal: “A Sinner ed Alcaraz manca qualcuno che metta pressione, possono vincere anche giocando male”
Rafael Nadal si è sottoposto a un’operazione e ci scherza su: “Sembra che quest’anno non riuscirò a giocare gli Australian Open…”
Rafael Nadal, recentemente sottoposto a un’operazione, scherza sulla possibilità di non partecipare agli Australian Open di quest’anno.
Ultime notizie su Alcaraz Nadal
Argomenti discussi: È stato un grande viaggio, chissà cosa accadrà in futuro: l’emozione di Djokovic; La previsione di Henman: Ecco quanti Slam possono vincere Sinner e Alcaraz.
NADAL: "ALCARAZ NON È PIÙ UNA PROMESSA, È GIÀ UNA LEGGENDA! DJOKOVIC NON CAMBIEREBBE NULLA SE VINCESSE IL 25° SLAM" Rafael Nadal torna protagonista dopo la finale dell’Australian Open 2026. Durante la presentazione di u - facebook.com facebook
Per la terza volta nella storia una coppia di due giocatori ha vinto 9 Slam consecutivi in singolare 11 Roger Federer e Rafael Nadal (2005 - 2007) 9 Rafael Nadal e Novak Djokovic (2010 - 2012) 9 Carlos Alcaraz e Jannik Sinner (2024 - present x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.