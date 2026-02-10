Radiodervish e Giorgia Santoro

I Radiodervish si preparano a tornare con un nuovo progetto chiamato “Cuore Meridiano”. La cantante Giorgia Santoro suona il flauto, mentre la band si dedica a un sound che mescola varie influenze. La formazione include Nabil Salameh alla voce e chitarra, Michele Lobaccaro con chitarre, basso e cori, Alessandro Pipino con tastiera e fisarmonica, e Pippo D’Ambrosio alla batteria e percussioni. L’obiettivo è creare un album che unisca le radici mediterranee con sonorità moderne.

Felici di annunciare il calendario di febbraio di TUTTI SOLO, rassegna di concerti in solo ideata e diretta da Giorgia Santoro e realizzata in collaborazione con il Fondo Verri 06/02 Marco Dell'Anna 08/02 Cocoa Thrill (con il Sostegno di

