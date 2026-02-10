Lindsey Vonn si è fatta male. La campionessa americana ha deciso di partecipare ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina nonostante il ginocchio sinistro rotto, con il legamento crociato lacerato. Dopo pochi secondi sulla pista di Cortina, si è lasciata andare e è caduta. La scena è stata forte, e ora si parla soprattutto di quanto abbia voluto rischiare.

Lindsey Vonn è caduta. Questo lo sanno tutti, anche chi non sa nient’altro di Lindsey Vonn sa che ha voluto partecipare ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina con il legamento crociato del ginocchio sinistro rotto e che dopo una manciata di secondi, a Cortina, è caduta. È rimasta venti minuti in pista a gridare, a gambe larghe e con gli sci incrociati, straziando il silenzio di quelle montagne bellissime. Lindsey Vonn è quella che a 41 anni, nove giorni dopo essersi rotta il crociato a Crans-Montana (che tutti conoscono per un’altra ragione, ben più tragica), nell’ultima gara prima dei Giochi, ha pensato fosse una buona idea correre la discesa libera senza un legamento crociato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Quindi Lindsey Vonn se l'è cercata?

Lindsey Vonn ha annunciato di essere ufficialmente qualificata per la sua ultima Olimpiade, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

Federica Brignone non ha dubbi: se l'infortunio di Lindsey Vonn fosse grave come il suo, non sarebbe qui a parlare.

