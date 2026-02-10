Questa mattina è iniziato il primo cantiere a Piazza Travaglio. Sono stati allestiti i primi interventi di riqualificazione, parte del progetto comunale ‘Look Up’. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi per i cittadini durante i lavori. La zona è stata messa in sicurezza e si prevede che le operazioni dureranno diverse settimane. I residenti già notano i primi cambiamenti e sperano che tutto proceda senza intoppi.

Allestita sabato scorso la prima area di cantiere per i lavori di riqualificazione di piazza Travaglio, previsti nell’ambito del progetto comunale ‘Look Up’. L’intervento ha un valore di 2.202.500 euro, di cui 1.554.000 euro finanziati con fondi europei e 648.500 con fondi comunali, e trasformerà questa area in una zona di pregio della città con spazi accessibili, inclusivi e sostenibili, grazie alla desigillazione del suolo e alla presenza di alberi e giochi d’acqua utili per migliorare la qualità ambientale dell’area, abbattendo l’effetto dell’isola di calore che il centro storico spesso subisce nella stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qui Piazza Travaglio. Parte il primo cantiere: "Meno disagi possibili"

Approfondimenti su Piazza Travaglio

La Procura di Milano si appresta a chiedere il processo per il primo cantiere di piazza Aspromonte sotto inchiesta, coinvolto in presunti reati di lottizzazione abusiva, abuso edilizio, falso e corruzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piazza Travaglio

Argomenti discussi: Qui Piazza Travaglio. Parte il primo cantiere: Meno disagi possibili; Mercato, Possibile e Avs: Diktat di una Giunta 'bondenese' a cui non importa di Ferrara; Ultimo mercato in piazza Travaglio: Ferrara perde un punto di riferimento; Piazza del mercato è un far west Altra rissa con sedie e spranghe | Mai visto niente di simile qui.

Vangolden. . Ed ecco la piazza rossa in tutto il suo splendore Qui è ancora Natale, si respira tantissimo l'aria di festa Che emozione 08/02/26 #lifestyle facebook