Questionario sull’educazione digitale | prorogato al 1° marzo il termine per la compilazione

Il termine per completare il questionario sull’educazione digitale, promosso da INDIRE, è stato prorogato fino al 1° marzo 2026. Le scuole italiane avranno più tempo per rispondere, nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze”. La proroga è arrivata su richiesta delle istituzioni, che vogliono raccogliere più dati per migliorare l’offerta formativa in ambito digitale.

È stato prorogato al 1° marzo 2026 il termine per la compilazione del questionario sull’educazione digitale predisposto da INDIRE, nell’ambito delle attività di accompagnamento alle scuole previste dal Programma Nazionale 2021-2027 “Scuola e competenze”, su mandato dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

INDIRE invita le scuole a partecipare al nuovo questionario sull'educazione digitale, disponibile fino al 15 febbraio 2026.

Il questionario AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici è rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le scuole, e ai gestori di pubblici servizi.

